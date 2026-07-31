Empresarios acusados de fraude de más de $50 millones en La Araucanía: Fueron formalizados en caso “La Agencia”

El Juzgado de Garantía de Temuco formalizó este miércoles a los empresarios Mauricio Vergara y Edwin Contreras por el delito de obtención indebida de fraude de subvenciones en el marco del caso denominado “La Agencia”.

Según lo informado por Radio Biobío, ambos imputados habrían utilizado documentación ideológicamente falsa y contratos simulados para adjudicarse $50 millones destinados a un programa de reactivación económica en la Región de La Araucanía.

De acuerdo con la investigación expuesta por el fiscal Raúl Espinoza, los acusados presentaron cotizaciones alteradas con el objetivo de inflar precios de alimentos del mar al momento de rendir los recursos.

Dichos fondos formaban parte de un programa de la Agencia de Desarrollo Productivo financiado con cerca de $9 mil millones por el GORE de La Araucanía.

El Ministerio Público mantiene otras formalizaciones pendientes en esta causa, la cual indaga diversas irregularidades cometidas en la rendición de fondos estatales entre los años 2022 y 2023, donde los dos empresarios habrían actuado en concierto con otros involucrados.