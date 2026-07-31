Clases suspendidas este viernes: Revisa las 58 comunas afectadas por el sistema frontal

Un total de 58 comunas de cuatro regiones tendrán sus clases suspendidas durante este viernes 31 de julio, debido a las consecuencias del sistema frontal.

La medida informada por el Ministerio de Educación alcanza a establecimientos públicos y privados de los niveles parvulario, básico y medio.

En Ñuble y Biobío, la suspensión se aplicará en la totalidad de las comunas. En Atacama afectará a Huasco, Freirina y Alto del Carmen, mientras que en Aysén regirá únicamente en Coyhaique.

Comunas con clases suspendidas en Atacama

Huasco.

Freirina.

Alto del Carmen.

Comunas con clases suspendidas en Ñuble

Cobquecura.

Coelemu.

Ninhue.

Portezuelo.

Quirihue.

Ránquil.

Trehuaco.

Bulnes.

Chillán Viejo.

Chillán.

El Carmen.

Pemuco.

Pinto.

Quillón.

San Ignacio.

Yungay.

Coihueco.

Ñiquén.

San Carlos.

San Fabián.

San Nicolás.

Comunas con clases suspendidas en Biobío

Arauco.

Cañete.

Contulmo.

Curanilahue.

Lebu.

Los Álamos.

Tirúa.

Alto Biobío.

Antuco.

Cabrero.

Laja.

Los Ángeles.

Mulchén.

Nacimiento.

Negrete.

Quilaco.

Quilleco.

San Rosendo.

Santa Bárbara.

Tucapel.

Yumbel.

Chiguayante.

Concepción.

Coronel.

Florida.

Hualpén.

Hualqui.

Lota.

Penco.

San Pedro de la Paz.

Santa Juana.

Talcahuano.

Tomé.

Comuna con clases suspendidas en Aysén

Coyhaique.