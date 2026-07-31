Clases suspendidas este viernes: Revisa las 58 comunas afectadas por el sistema frontal

Un total de 58 comunas de cuatro regiones tendrán sus clases suspendidas durante este viernes 31 de julio, debido a las consecuencias del sistema frontal.
La medida informada por el Ministerio de Educación alcanza a establecimientos públicos y privados de los niveles parvulario, básico y medio.
En Ñuble y Biobío, la suspensión se aplicará en la totalidad de las comunas. En Atacama afectará a Huasco, Freirina y Alto del Carmen, mientras que en Aysén regirá únicamente en Coyhaique.
Comunas con clases suspendidas en Atacama
- Huasco.
- Freirina.
- Alto del Carmen.
Comunas con clases suspendidas en Ñuble
- Cobquecura.
- Coelemu.
- Ninhue.
- Portezuelo.
- Quirihue.
- Ránquil.
- Trehuaco.
- Bulnes.
- Chillán Viejo.
- Chillán.
- El Carmen.
- Pemuco.
- Pinto.
- Quillón.
- San Ignacio.
- Yungay.
- Coihueco.
- Ñiquén.
- San Carlos.
- San Fabián.
- San Nicolás.
Comunas con clases suspendidas en Biobío
- Arauco.
- Cañete.
- Contulmo.
- Curanilahue.
- Lebu.
- Los Álamos.
- Tirúa.
- Alto Biobío.
- Antuco.
- Cabrero.
- Laja.
- Los Ángeles.
- Mulchén.
- Nacimiento.
- Negrete.
- Quilaco.
- Quilleco.
- San Rosendo.
- Santa Bárbara.
- Tucapel.
- Yumbel.
- Chiguayante.
- Concepción.
- Coronel.
- Florida.
- Hualpén.
- Hualqui.
- Lota.
- Penco.
- San Pedro de la Paz.
- Santa Juana.
- Talcahuano.
- Tomé.
Comuna con clases suspendidas en Aysén
- Coyhaique.
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