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Clases suspendidas este viernes: Revisa las 58 comunas afectadas por el sistema frontal

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Atacama: Mineduc anuncia suspensión de clases este viernes en Freirina, Alto del Carmen y Huasco

Un total de 58 comunas de cuatro regiones tendrán sus clases suspendidas durante este viernes 31 de julio, debido a las consecuencias del sistema frontal.

La medida informada por el Ministerio de Educación alcanza a establecimientos públicos y privados de los niveles parvulario, básico y medio.

En Ñuble y Biobío, la suspensión se aplicará en la totalidad de las comunas. En Atacama afectará a Huasco, Freirina y Alto del Carmen, mientras que en Aysén regirá únicamente en Coyhaique.

Comunas con clases suspendidas en Atacama

  • Huasco.
  • Freirina.
  • Alto del Carmen.

Comunas con clases suspendidas en Ñuble

  • Cobquecura.
  • Coelemu.
  • Ninhue.
  • Portezuelo.
  • Quirihue.
  • Ránquil.
  • Trehuaco.
  • Bulnes.
  • Chillán Viejo.
  • Chillán.
  • El Carmen.
  • Pemuco.
  • Pinto.
  • Quillón.
  • San Ignacio.
  • Yungay.
  • Coihueco.
  • Ñiquén.
  • San Carlos.
  • San Fabián.
  • San Nicolás.

Comunas con clases suspendidas en Biobío

  • Arauco.
  • Cañete.
  • Contulmo.
  • Curanilahue.
  • Lebu.
  • Los Álamos.
  • Tirúa.
  • Alto Biobío.
  • Antuco.
  • Cabrero.
  • Laja.
  • Los Ángeles.
  • Mulchén.
  • Nacimiento.
  • Negrete.
  • Quilaco.
  • Quilleco.
  • San Rosendo.
  • Santa Bárbara.
  • Tucapel.
  • Yumbel.
  • Chiguayante.
  • Concepción.
  • Coronel.
  • Florida.
  • Hualpén.
  • Hualqui.
  • Lota.
  • Penco.
  • San Pedro de la Paz.
  • Santa Juana.
  • Talcahuano.
  • Tomé.

Comuna con clases suspendidas en Aysén

  • Coyhaique.

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