“Deja de mentir”: Catalina San Martín y Tomás Vodanovic protagonizan tenso cruce por las compensaciones del Fondo Común Municipal

La discusión por la megarreforma enfrentó a los alcaldes de Las Condes y Maipú, Catalina San Martín y Tomás Vodanovic, por la fórmula de compensación propuesta por el Gobierno para los municipios que verían reducida su recaudación debido a la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

A través de X, el jefe comunal de Maipú planteó: “¿Por qué Las Condes tiene mayor seguridad, más parques y mejores calles y espacios públicos que Puente Alto? Porque el Estado de Chile le da un presupuesto por persona seis veces mayor. En lugar de poner más recursos donde hay más necesidades, el sistema funciona al revés“.

En esa línea, sostuvo que, bajo este escenario, el Ejecutivo “quiere exacerbar esto inyectándole, con plata de todos los chilenos, $13.000 millones a Las Condes y solo $355 millones a Puente Alto, pese a que esta última tiene casi el doble de habitantes y mayores necesidades”.

“Ni siquiera estamos pidiendo más plata —que se necesita—, solo pedimos que los mismos recursos se distribuyan de forma más justa. Los beneficios se concentran en unos pocos, pero el costo lo pagan todos. Y así no quieren que hablemos de desigualdad”, agregó.

Frente a esas declaraciones, la alcaldesa de Las Condes respondió a Vodanovic: “Parece que esto de mentir para instalar verdades que te acomodan va a ser la tónica en esta discusión. Pues bien, tendrás que aceptar entonces que vuelva a decirte lo mismo: deja de mentir”.

Además, señaló que ambos participaron de una reunión en la que se acordó que ningún municipio vería afectados sus recursos como consecuencia de la megarreforma.

“Ahora, no solo desconoces un acuerdo y faltas a tu palabra, sino que además mientes“, cuestionó San Martín.

Asimismo, precisó que el Estado no financia a Las Condes, sino que sus ingresos provienen de las patentes comerciales, los permisos de circulación, las licencias de conducir y las contribuciones.

“Asumo que sabes de qué estoy hablando, ya que llevas seis años como alcalde”, agregó.

Finalmente, la jefa comunal también lanzó críticas a la administración anterior.

“A diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Boric, nosotros no recibimos miles de millones ni de royalty, ni del Gore ni de la Subdere. Me imagino que no puedes decir lo mismo”, concluyó.

¿Por qué Las Condes tiene mayor seguridad, más parques y mejores calles y espacios públicos que Puente Alto? Porque el Estado de Chile le da un presupuesto por persona 6 veces mayor.

En lugar de poner más recursos donde hay más necesidades, el sistema funciona al revés.

Y hoy,… — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) July 30, 2026