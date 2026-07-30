Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para pensionados: ¿Cuándo se pagará y quiénes lo recibirán?

Cada vez queda menos para septiembre, por lo que muchos pensionados en Chile ya comienzan a preguntarse por el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias.

Este beneficio, que cada año entrega el Estado en el marco de las celebraciones patrias, representa un importante apoyo económico para miles de personas mayores del país.

Como es habitual, el aguinaldo busca contribuir a los gastos asociados a estas fechas y entregar un alivio para los jubilados en medio del alza del costo de la vida.

¿Cuánto dinero se entrega como aguinaldo?

El monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 es de $25.280 .

. Este monto se incrementará en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto de 2026, se tenga acreditada como carga familiar.

por cada persona que, al 31 de agosto de 2026, se tenga acreditada como carga familiar. El dinero no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias?

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores.

Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Cuándo se entrega el aguinaldo?