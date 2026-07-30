Restricción vehicular para este viernes 31 de julio: ¿Qué patentes tienen prohibido circular?

Este viernes, Santiago vivirá nuevamente la aplicación de la restricción vehicular, una medida ya habitual en esta época del año.
La disposición, enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, regirá hasta el 31 de agosto.
Su propósito es mitigar la contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días festivos.
El cumplimiento de esta medida será controlado por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia.
Las patentes con restricción este viernes
- Motocicleta antes del 2002: 2 – 3 – 4 – 5
- Motocicleta inscrita antes del 1 de septiembre de 2010: 6 – 7
- Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 6 – 7
- Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 2 – 3 – 4 – 5
- Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros (sin sello verde): 2 – 3 – 4 – 5
- Transportes de carga sin sello verde: 2 – 3 – 4 – 5
Las multas por circular durante la restricción vehicular
- Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?
- La restricción vehicular 2026 se extenderá hasta el 31 de agosto.
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