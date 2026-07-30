Muere joven de 16 años tras riña entre estudiantes: Superintendencia de Educación ingresa denuncia de oficio

Este jueves, un estudiante murió tras resultar herido en una riña ocurrida en la comuna de San Bernardo.

Los hechos ocurrieron en el exterior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, donde un adolescente de 15 años resultó herido con un arma blanca en medio de una riña. Horas más tarde, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Según publicó Emol, el menor cursaba primero medio y habría protagonizado un enfrentamiento con otro alumno del mismo establecimiento educacional. Tras el incidente, fue trasladado al Hospital Parroquial, donde se confirmó su deceso producto de una herida cortopunzante en la zona torácica.

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, los hechos se habrían originado en el contexto de una riña.

Actualmente, personal del Departamento OS-9 y del Labocar de Carabineros realiza las primeras diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar las eventuales responsabilidades.

Desde la Superintendencia de Educación informaron que ingresaron una denuncia de oficio y activaron los procedimientos establecidos para este tipo de casos críticos. Asimismo, señalaron que recabarán los antecedentes de los hechos con el objetivo de determinar las “medidas que procedan en el ámbito de nuestras competencias”.

Tras tomar conocimiento de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, como Superintendencia activamos los procedimientos correspondientes e iniciamos las acciones que contempla la normativa.

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