Atacama: Mineduc anuncia suspensión de clases este viernes en Freirina, Alto del Carmen y Huasco

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama informó la suspensión de clases para este viernes 31 de julio en las comunas de Freirina, Alto del Carmen y Huasco,.
La medida se tomó debido a los efectos del sistema frontal que afecta a la zona.
Desde la Seremi detallaron que la disposición rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza básica, parvularia y media de las tres comunas.
La autoridad regional llamó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se comunicarán eventuales actualizaciones respecto del funcionamiento de los establecimientos.
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