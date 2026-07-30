“Transgrede todo protocolo”: Exsubsecretario Rodríguez rechaza la versión del laboratorio donde se realizó el test de drogas y afirma que no le atribuía la “condición de consumidor”

Durante la tarde de este jueves, el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió al comunicado emitido por el Laboratorio Corthorn Health Limitada, luego de que este señalara que su solicitud para realizar la contramuestra en otro recinto “no resulta procedente”.

A través de una declaración pública, Rodríguez indicó que el pasado 27 de julio solicitó que la contramuestra fuera analizada por un recinto independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías tanto al Gobierno como a la ciudadanía.

“La independencia es especialmente necesaria cuando se revisa un resultado controvertido emitido por el mismo laboratorio“, afirmó.

Respecto del procedimiento, sostuvo que solicitó el informe cuantitativo, pero que este le fue negado.

“En cambio, se me entregó un segundo informe, que corrige el primero, con una comunicación que señala que el resultado del examen del 12 de junio no me atribuye la condición de consumidor de drogas”, describió.

En ese sentido, citó textualmente el documento del laboratorio: “Quisiéramos precisar que el informe emitido por este laboratorio no le atribuye a usted la condición de consumidor de la sustancia detectada o de alguna otra sustancia ilegal. Nuestra labor consiste en informar a la autoridad que nos ha proporcionado la muestra examinada si en esta hay ‘presencia’ o no de la sustancia investigada (…) No corresponde a la prestación del servicio contratado determinar los motivos por los cuales la muestra examinada arrojó un resultado positivo; tampoco establecer la concentración cuantitativa de la sustancia encontrada”.

En esa línea, remarcó: “Tal como lo demostró el examen de pelo del mes de abril, no consumo drogas. Por eso, desde el mismo día de mi renuncia me hice nuevos exámenes de pelo en los más prestigiosos laboratorios del país”.

Ante la declaración del Laboratorio Corthorn Health, que transgrede todo protocolo sobre tratamiento de datos sensible, estoy obligado desmentirlo a través de este comunicado y de adjuntar carta enviada al laboratorio. No consumo drogas y confío que la verdad prevalecerá. pic.twitter.com/XCbudXKiY0 — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 30, 2026