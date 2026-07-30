Sernac emite alerta de seguridad por posible falla en más de 1.000 vehículos: ¿Cuál es el modelo afectado?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por posible falla en algunos autos de la marca Ford que se comercializaron en Chile entre 2024 y 2025.

En concreto, se trata del modelo Explorer y, según el ente, se han comercializado “1.004 unidades”.

¿Qué dice la alerta de seguridad?

La alerta se emitió “para vehículos marca Ford, modelo Explorer, comercializados en Chile entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, debido a un posible defecto en la caja de fusibles, implicando un riesgo para los consumidores”.

Según el organismo, “en algunos de los vehículos involucrados, existe la posibilidad de que una soldadura insuficiente en la caja de fusibles afecte su funcionamiento. Si esta condición se presenta, el consumidor podría experimentar un mal funcionamiento en el aire acondicionado, los interruptores de las ventanas y espejos eléctricos o las luces traseras del remolque“.

En base a los riesgos, sostuvieron que “si las luces traseras del remolque están inoperantes, pueden reducir la visibilidad para otros conductores, lo que aumenta el riesgo de accidente, especialmente de noche o en condiciones de baja visibilidad”. ¿Qué hacer si el automóvil presenta falla?

Para comprobar si tu auto se encuentra afecto a la campaña, a través de este link.

En caso de dudas, se puede contactar directamente con la empresa a través de estos contactos: