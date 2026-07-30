Alvarado defiende a ministros tras críticas de embajador de Estados Unidos: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y opinar”

Este jueves, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a los dichos de sus pares de Defensa y Agricultura tras el anuncio de aranceles de 12,5% aplicados por Estados Unidos a ciertos productos.

El secretario de Defensa, Fernando Barros, dijo que “parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”.

“La chiva que inventaron para imponernos esta medida casi parece chiste“, sostuvo Jaime Campos, titular de Agricultura.

Tras aquello, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, arremetió contra ambas autoridades argumentando que hacen que las negociaciones sean más difíciles.

“Cuando los ministros dicen cosas, cuando no tienen nada que ver con este proceso, entonces por supuesto que lo hace más difícil”, sostuvo Judd.

La defensa de Alvarado

El biministro Alvarado planteó que los aranceles son “una materia que lleva en las negociaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores“.

Además, dijo que en los siguientes días llegará a Chile “un personero relevante de Estados Unidos a continuar conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y esperamos con toda la información disponible poder revertir esa situación que afecta al sector exportador en muchos rubros en nuestro país”.

“Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar, pero todas las opiniones de los ministros están dentro del mismo contexto, en orden a que son negociaciones que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores y que son acciones y medidas que complican algunos sectores productivos exportadores de nuestro país, y esas opiniones son legítimas”, agregó.