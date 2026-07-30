Coquimbo no realizará la Pampilla 2026: Municipio destinará recursos a la reconstrucción

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció este jueves que la tradicional Pampilla no se realizará este año para destinar los recursos del evento a labores de reconstrucción tras el sistema frontal.

“Este año 2026 no realizaremos la Pampilla y destinaremos esos recursos a la reconstrucción”, comunicó en un video el jefe comunal, quien calificó la determinación como “una de las decisiones más difíciles” que le ha correspondido tomar.

Manouchehri explicó que la emergencia aún persiste en distintos sectores de la comuna y apuntó a las consecuencias que dejó el sistema frontal. “Hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo, familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que para Coquimbo aún no termina”, sostuvo.

En ese contexto, el alcalde cuestionó la respuesta entregada por el Gobierno respecto de los recursos para enfrentar la reconstrucción: “Esperábamos una respuesta inmediata del presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la ley de presupuestos y no con los recursos frescos ahora”.

El jefe comunal aseguró además que el municipio presentó alternativas al presidente y al ministro de Hacienda para disponer de financiamiento inmediato. “Como municipio, propusimos alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados“, señaló.

Frente a este escenario, Manouchehri afirmó que el municipio destinará más de $1.800 millones que estaban contemplados para la realización de la Pampilla a las labores de recuperación, asegurando que “nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año”.

El alcalde también anunció que la totalidad de la capacidad operativa municipal será enfocada en la emergencia. “No solo destinaremos más de 1.800 millones, también toda la capacidad operativa del municipio estará enfocada en recuperar caminos, llevar ayuda y acelerar la reconstrucción”, indicó.

Pese a la suspensión, Manouchehri aseguró que la tradicional celebración regresará “porque es parte de nuestra alma, es parte de nuestra comuna”. “Porque antes que la fiesta está nuestra gente. Y para que vuelva la Pampilla, antes tiene que levantarse Coquimbo”.