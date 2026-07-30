Contraloría indaga denuncia contra ministra Duco por presunto mal uso de auto fiscal

La Contraloría General de la República (CGR) habría solicitado un informe al Ministerio del Deporte luego de recibir un requerimiento por el supuesto uso de un vehículo fiscal para una actividad privada y el pago que la ministra de la cartera pudo seguir recibiendo como deportista luego de asumir su cargo.

Según reveló La Tercera, la denuncia habría sido ingresada por una persona fuera del Mindep el pasado 4 de julio ante Contraloría. Esta denuncia apunta a dos hechos centrales: el cobro del beneficio estatal Beca Proddar tras asumir su cargo y el presunto uso indebido de un vehículo institucional para fines personales.

Las acusaciones

El escrito al que el citado medio pudo acceder cuestiona que la secretaria de Estado mantuviera el cobro del beneficio.

“Considerando que ya en el mes de enero tenía pleno conocimiento de que no continuaría en el mundo del deporte, por lo que su renuncia para tal efecto debió haberse realizado a lo menos desde la misma fecha en que se le presentó como futura ministra”, señala el escrito ingresado a Contraloría.

Junto con ello, el segundo hecho refiere a un evento ocurrido semanas después de asumir su puesto en el gabinete del presidente José Antonio Kast: “Solicito se investigue el uso del vehículo fiscal el día 23 de abril, fecha en la cual la ministra Natalia Duco asistió con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra”, se lee en el documento.

Consultados sobre el requerimiento, desde la Contraloría respondieron a La Tercera que “atendido que llegó formalmente una denuncia, se pidió un informe al ministerio respectivo, que es el procedimiento habitual en estos casos”.