Los particulares regalos que intercambiaron Kast y el presidente de Corea del Sur

En el marco de la visita oficial del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, a Chile, uno de los momentos que marcó la jornada diplomática fue el tradicional intercambio de regalos entre ambos mandatarios y las respectivas primeras damas.

El presidente José Antonio Kast recibió un cuadro, un juego de porcelana y un set de copas de metal en tono champaña por parte del jefe de Estado surcoreano y su esposa.

Por su parte, Kast le entregó al mandatario asiático una caja de lapislázuli y un baúl con 18 vinos chilenos. Además, a la primera dama de Surcorea, la pianista Kim Hea Kyung, se le regaló una cafetera de cobre con cuatro vasos, una piesera de lana y una pulsera de lapislázuli.

Entre los obsequios entregados por la comitiva asiática a la primera dama, María Pía Adriasola, se destacó un set de productos de skincare.

El intercambio se da luego de una intensa jornada diplomática que incluyó reuniones privadas, un almuerzo oficial y una declaración conjunta.