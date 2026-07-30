“Su lado activista le vuelve a ganar”: Kast Adriasola cuestiona a Gabriel Boric tras compartir en redes entrevista en la que vocalista de Candelabro tilda de “imbéciles” al Gobierno

El expresidente Gabriel Boric generó una serie de cuestionamientos luego de compartir, a través de sus historias de Instagram, un extracto de una entrevista al vocalista de la banda chilena Candelabro, Matías Ávila.
El militante del Frente Amplio (FA) escribió: “Grandes Mati, Javi y Franco”. Esto en el contexto de una entrevista en el programa La Junta Plus, el conductor y periodista Julio César Rodríguez, le pregunta al artista por qué le tiene fe a los jóvenes y respondió: “Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”.
En ese sentido, sostuvo que ha sido complejo el periodo ha afrontado el país. Sin embargo, expresó que a pesar de que costará las condiciones mejorarán, puesto que las personas tienen talento acompañado de una gran historia nacional.
La interacción de Boric provocó diversas reacciones, entre ellas destaca el diputado José Antonio Kast Adriasola, quien comentó en X: ¿Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al expresidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal”.
Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no.
Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al ex presidente.
Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal @GabrielBoric https://t.co/uSPhZQilGI
— Jose Antonio Kast Adriasola (@jakastadriasola) July 30, 2026
Secretario General del Partido Republicano @vicentebrunapr por difusión de mensaje de odio contra el @PresidenteKast :
“El expresidente Boric confirma que no tiene ningún respeto por la investidura presidencial. Resulta inaceptable que quien dice defender la convivencia… pic.twitter.com/6KSMFC9QEm
— Partido Republicano (@PRChile) July 30, 2026
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