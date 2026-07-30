Insulza aborda polémica entre ministros y embajador de EE.UU. por aranceles: “No nos ayuda a las relaciones andar diciéndonos cosas”

El exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, se refirió a la controversia que se dio luego de las declaraciones de los ministros de Defensa y Agricultura a propósito de los aranceles del 12,5% impuestos por Estados Unidos a las exportaciones chilenas.

El embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, criticó en duros términos al jefe de la cartera de Agricultura, Jaime Campos, afirmando que “es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones hacen comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa'”.

En conversación con CNN Prime, el exministro Insulza partió señalando que “ya 10% era malo“. “Perjudica a los consumidores norteamericanos, perjudica a los empresarios chilenos y solo beneficia al fisco norteamericano, que es el que recibe esto“, agregó, apuntando que el escenario también afecta el intercambio comercial entre ambos países.

Sobre las declaraciones de Campos, quien calificó el arancel como una “chiva” de EE. UU., Insulza llamó a esperar el procedimiento establecido para abordar la controversia. “Yo llamo a mantener la calma a los ministros y al embajador porque realmente creo que no nos ayuda a las relaciones andar diciéndonos cosas cuando hay un procedimiento”.

#CNNPrime | José Miguel Insulza, exsenador y excanciller, por nuevos aranceles de EE.UU. a Chile: “Llamo a mantener la calma a los ministros y al embajador de EE.UU. en Chile. No ayuda a las relaciones decirnos cosas”@tv_monica

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Consultado por si consideraba un error tanto las declaraciones de los secretarios de Estado como la del embajador Judd, señaló que “yo no habría hecho declaraciones de ningún tipo, solamente anunciado que vamos a ir a negociar este tema, a conversarlo y a demostrar que no cometimos la violación de ninguna norma del tratado”.

Por otra parte, descartó una supuesta relación privilegiada entre Chile y el país norteamericano. “Nunca la ha habido (…). A mí nunca me han gustado las relaciones privilegiadas porque exigen una contraparte y ambos países debemos regirnos por plena independencia con nuestras normas y políticas y acudir a la ley y acuerdos cuando se trata de resolver problemas”.

#CNNPrime | José Miguel Insulza, exsenador y excanciller, por nuevos aranceles de EE.UU. a Chile: “Nunca ha habido una relación privilegiada con Estados Unidos”@tv_monica

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Carrera de Bachelet a la ONU

El exparlamentario también fue consultado sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que apareciera en el cuarto lugar del primer sondeo informal y reservado realizado por el Consejo de Seguridad para medir el respaldo a las candidaturas, según resultados difundidos por el medio especializado PassBlue.

Insulza llamó a tomar con cautela los resultados conocidos, enfatizando que no corresponden a una votación oficial y que los integrantes del Consejo pueden expresar distintos niveles de respaldo frente a los candidatos. “Aquí no hay ninguna comunicación oficial y yo no entiendo por qué se permite que una empresa (…) dé los resultados como si estuviera viendo votaciones”.

#CNNPrime | José Miguel Insulza, exsenador y excanciller, por sondeo que indicaría que Bachelet va cuarta en candidatura a la ONU: “Todavía las posibilidades de Bachelet están sobre la mesa”@tv_monica

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En ese sentido, sostuvo que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones respecto de la carrera por la Secretaría General y llamó a esperar las próximas etapas del proceso, recalcando que “esto es muy prematuro, es la primera vez que ocurre y va a seguir ocupando la primera ocasión en que se vota o que se alienta o se desalienta y esto va a seguir pasando”.

“Estamos muy en el comienzo, así que yo llamaría a no ser ni optimista ni pesimista en esto, sino a esperar las votaciones, las declaraciones de las próximas semanas. Esto no es una elección, es una valoración candidato por candidato”, agregó el otrora secretario de Estado.

Consultado por la posibilidad de que Bachelet reevalúe su postulación si las valoraciones continúan siendo adversas, Insulza sostuvo que los candidatos pueden modificar sus decisiones a medida que avanza el proceso, aunque insistió en que todavía no existe un resultado oficial. “Creo que todavía las posibilidades de la presidenta Bachelet están ahí, sobre la mesa“, cerró.

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