Bachelet aparece cuarta en primer sondeo reservado del Consejo de Seguridad, según medio especializado en la ONU

Michelle Bachelet apareció en el cuarto lugar del primer sondeo informal y reservado realizado por el Consejo de Seguridad para medir el respaldo a las candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas, según resultados difundidos por el medio especializado PassBlue.

La expresidenta chilena habría recibido seis votos para alentar su candidatura, cinco para desalentarla y cuatro sin opinión entre los 15 países que integran el organismo.

Los resultados no fueron publicados oficialmente por Naciones Unidas, debido al carácter secreto de la votación. Sin embargo, la realización del sondeo fue confirmada y parte de sus cifras también fueron conocidas por otros medios a través de fuentes diplomáticas.

La costarricense Rebeca Grynspan encabezó esta primera medición con 10 votos de aliento, uno de desaliento y cuatro sin opinión, de acuerdo con los antecedentes divulgados por PassBlue.

En segundo lugar quedó la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, quien habría conseguido nueve apoyos, dos rechazos y cuatro votos sin una postura definida.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, apareció tercero con siete votos de aliento, dos de desaliento y seis sin opinión.

Bachelet quedó inmediatamente detrás de los tres candidatos, mientras la ecuatoriana María Fernanda Espinosa habría obtenido cinco apoyos, dos votos de desaliento y ocho sin opinión.

¿Qué son los sondeos reservados de la ONU?

Los llamados straw polls son votaciones informales y no vinculantes que permiten conocer la viabilidad inicial de cada candidatura antes de que el Consejo de Seguridad adopte una decisión formal.

Cada uno de los 15 integrantes debe marcar si desea alentar, desalentar o no expresar una opinión respecto de los postulantes a suceder a António Guterres.

En esta primera ronda las papeletas no permiten distinguir si los rechazos provienen de alguno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

En etapas posteriores se utilizarán papeletas diferenciadas para identificar si alguna candidatura enfrenta la oposición de una de esas potencias.

Resultado todavía puede cambiar

La posición obtenida por Bachelet representa solamente una primera fotografía de las preferencias y no determina el desenlace del proceso. El Consejo de Seguridad puede realizar varias rondas antes de alcanzar un acuerdo.

Para ser recomendada, una candidatura deberá conseguir al menos nueve votos favorables y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes.

Cuando exista un nombre consensuado, el Consejo de Seguridad lo presentará ante la Asamblea General, que será la encargada de formalizar el nombramiento de la persona que asumirá la Secretaría General de la ONU en enero de 2027.