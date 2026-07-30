MOP inicia investigación administrativa tras video de pareja manteniendo relaciones sexuales en edificio gubernamental

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas de la Región del Biobío abrió una investigación administrativa luego de identificar a una pareja manteniendo relaciones sexuales en el recinto gubernamental.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que “tras tomar conocimiento de un registro difundido en redes sociales, en el que se observan situaciones que habrían ocurrido al interior de dependencias del ministerio”, se adoptaron inmediatamente las medidas administrativas correspondientes con el fin de esclarecer los hechos.

El video fue grabado por personas que presenciaron el hecho desde la calle y luego fue difundido en internet.

De esa manera, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) afirmó: “Rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

Por esa razón, la cartera instruyó una “investigación administrativa con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente”.

“El Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el correcto desempeño de la función pública, colaborando plenamente con las instancias que correspondan para el esclarecimiento de esta situación”, cierra el comunicado.