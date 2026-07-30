Presidente Kast y su par de Corea, Lee Jae Myung, se reunieron en La Moneda: Firmaron acuerdos sobre comercio, minería y seguridad

Este jueves, el presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda a su par de Corea, Lee Jae Myung, donde sostuvieron una reunión bilateral para profundizar la relación entre ambos países.

La jornada incluyó una ceremonia de bienvenida, una reunión privada entre ambos, un encuentro ampliado con las delegaciones oficiales, un almuerzo oficial y una declaración conjunta.

En las instancias, los mandatarios “abordaron el fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre Chile y Corea, fundada en valores democráticos compartidos, el respeto por el derecho internacional, la promoción del comercio abierto, la innovación y la cooperación internacional”, según detalló Presidencia.

Asimismo, “destacaron las oportunidades para profundizar el trabajo conjunto en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, astronomía, energía y movilidad de investigadores. También analizaron la cooperación en seguridad pública y marítima para enfrentar el narcotráfico, la pesca ilegal y el crimen organizado transnacional”.

Las autoridades firmaron cinco memorándums de entendimiento sobre comercio, minería, seguridad y otras materias.

Se trata de:

Cooperación minera: Memorándum entre Enami y la Corporación de Rehabilitación y Recursos Minerales de Corea (Komir).

Seguridad pública: Memorándum entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Nacional de Corea.

Seguridad marítima: Memorándum entre Directemar y la Guardia Costera de Corea.

Cooperación antártica: Memorándum entre el Instituto Antártico Chileno (Inach) y el Instituto Coreano de Investigación Polar (Kopri).

Inversión y comercio: Memorándum entre InvestChile y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea (Kotra).

Junto con ello, las autoridades destacaron la cooperación antártica y el papel de Punta Arenas “como puerta de entrada al continente blanco, así como el décimo aniversario del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea”.

Cabe recordar que Chile y Corea del Sur tienen relaciones diplomáticas desde 1962 y una Asociación Estratégica desde 2022.

A ello se suma un Tratado de Libre Comercio bilateral que está vigente desde 2004 y que “fue el primer acuerdo comercial de este tipo suscrito por Corea y el primero entre países de Asia y América Latina”.