Megarreforma: Tribunal Constitucional da plazo de tres días a oposición para subsanar errores en dos de tres requerimientos

El Tribunal Constitucional (TC) otorgó un plazo de tres días a parlamentarios de oposición para “subsanar” los requerimientos que presentaron a propósito del proyecto de reconstrucción nacional.
Este jueves el Pleno se reunió para discutir los requerimientos de inconstitucionalidad de los diputados, relativos a invariabilidad tributaria y materias medioambientales, además del de los senadores relacionado también con este último concepto.
En la sesión estuvieron presentes la presidenta del TC, María Pía Silva, además de los ministros y ministras Daniela Marzi, Nancy Yález, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.
En el documento de la tabla de sesiones se apuntó a los artículos 29 y 38, 12 y 13 y al requerimiento de inconstitucionalidad “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase ‘que no hayan sido evaluados’ y del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11, numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17, numeral 5); y del artículo 29”.
En ese sentido, el Pleno “por mayoría, y de forma previa a pronunciarse sobre los requisitos de admisión a trámite, dispuso otorgar un plazo de 3 días a las partes requirentes de causas Roles N° 17.829- 26 y N° 17.832-26, para subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos”.
Por otro lado, se dejó “en estudio los antecedentes del requerimiento presentado en causa Rol N° 17.828-26”.
Una vez transcurrido el plazo otorgado, el Pleno del Tribunal “examinará el cumplimiento de las exigencias de admisión a trámite previstas en la Constitución y en la ley”.
⚖️ Tribunal Constitucional resolvió apercibir dos de los tres requerimientos parlamentarios que conoció hoy sobre el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social (Boletín N°18216-05). pic.twitter.com/9x3vh24gdR
— Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) July 30, 2026
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