Sistema frontal traerá lluvias y vientos de hasta 100 km/h en Chile: Revisa el pronóstico por región

Este jueves, ingresará un nuevo sistema frontal a gran parte del país, el cual dejará lluvias desde Taltal y Atacama hacia la zona central durante el viernes y un segundo pulso impactará el domingo al mismo sector.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que este frente estará acompañado de fuertes ráfagas de viento entre las regiones de Atacama y Aysén.

Respecto de las lluvias y las fuertes ráfagas de viento, Meteored entregó una estimación de los montos de precipitación y de la intensidad del viento que dejará este sistema frontal en las regiones afectadas.

El pronóstico para Atacama y Coquimbo

Región de Atacama (Provincia de Huasco) : de 5 a 10 mm.

: de 5 a 10 mm. Región de Coquimbo: 30 mm.

Además, las rachas de viento podrían superar los 70 km/h, asociadas al paso de la nubosidad de tormentas durante el viernes. El tramo más afectado es el sector sur de la Región de Coquimbo.

Viento en la zona centro y sur

Este frente se caracterizará por tener vientos intensos, principalmente en la región de Valparaíso. El sector costero espera más de 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

También estarán presentes en el litoral de La Araucanía, de Los Ríos y también en la Región de Los Lagos; según el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (SERVIMET) el viento podría alcanzar hasta los 100 km/h en ese tramo.

Un nuevo sistema frontal

El frente dejará inestabilidad en el tramo central y sur del país durante la noche del viernes y madrugada del sábado; sin embargo, durante el sábado 1 de agosto, ingresará un segundo sistema frontal entre las regiones del Maule y Aysén.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se extenderá hacia las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso.

Para sectores de cordillera de la costa del sur y de la precordillera se esperan entre 50 y 80 mm acumulados. Mientras que, en la zona central, podría descargarse entre 20 y 30 mm en comunas cordilleranas.