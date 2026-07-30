Diputados ingresan proyecto de ley para sancionar penalmente la ofensa racial tras denuncia de una turista brasileña en un centro de esquí

Durante este jueves, los diputados Roberto Arroyo (Indep) y Flor Contreras (PDG) ingresaron un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar penalmente la ofensa racial en Chile. Luego, de la controversia que generó tras la denuncia de una ciudadana brasileña, quien acusó haber sido víctima de de insultos xenófobos y racistas por parte de un instructor en un centro de esquí.

En ese contexto, la Subsecretaría de Turismo, planteó que actualmente existe una desprotección legal en el país frente a agresiones verbales motivadas por nacionalidad o etnia.

Respecto a la iniciativa, el parlamentario Arroyo enfatizó que “no podemos seguir tolerando que la xenofobia en contextos turísticos se resuelva únicamente con la desvinculación laboral de un trabajador. Chile debe contar con herramientas penales reales. Este proyecto de ley busca sancionar con fuerza estas conductas y que pasen a estar tipificadas penalmente”.

Por su parte, Contreras complementó que esste proyecto establece agravantes específicas si los insultos ocurren en entornos turísticos o recreativos. Además, al convertirlo en una acción penal pública liderada por el Ministerio Público, aseguramos que “ninguna víctima extranjera deba costear abogados para encontrar justicia”.

Cabe destacar que la iniciativa establece que las sanciones contemplen un tipo base de reclusión menor (grados mínimo a medio) y multas de 11 a 20 UTM, las cuales se elevan a reclusión mayor y multas de 21 a 30 UTM en caso de agravantes, tales como la participación de dos o más personas, la difusión en medios o redes sociales, o si el delito es cometido por prestadores de servicios públicos o dentro de recintos turísticos, deportivos y recreativos.