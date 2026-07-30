Laboratorio rechaza petición de exsubsecretario Rodríguez de llevar contramuestra de drogas a otro centro: “No resulta procedente”

Durante la tarde de este jueves, el Laboratorio Corthorn Health Limitada se refirió a la situación del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que un test de drogas realizado en junio arrojara un resultado positivo.

Cabe recordar que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, informó el pasado 23 de julio que la salida de Rodríguez, “se fundamenta en que, si bien dio negativo en un primer examen de detección de drogas realizado en abril, el análisis de la primera muestra de un segundo test, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo”, y aclaró que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra”.

En ese contexto, el laboratorio informó que el pasado 27 de julio Rodríguez remitió una carta solicitando que la contramuestra fuera entregada a un recinto distinto.

“En lugar de proceder a su apertura y análisis en Corthorn Health Limitada, laboratorio designado y acreditado para la ejecución del servicio. Dicha solicitud no resulta procedente“, señaló.

Entre los motivos, el laboratorio detalló que la solicitud no es procedente por diversas razones, entre ellas, la necesidad de que la contramuestra mantenga la continuidad, la trazabilidad y las condiciones documentadas desde la obtención de la muestra original hasta la emisión del resultado definitivo.

“El traslado de la contramuestra a un tercer laboratorio, ajeno al proceso licitado y no contemplado en las bases que regulan el procedimiento, interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis“, argumentó.

Asimismo, la institución sostuvo que la intervención de un laboratorio distinto al designado impediría garantizar que el análisis se realice bajo las mismas condiciones técnicas, metodología, estándares de calidad y criterios de acreditación utilizados en el procedimiento original.

“En consecuencia, el resultado obtenido no podría ser considerado plenamente comparable ni equivalente al proceso inicialmente ejecutado“, complementó.

Respecto del procedimiento aplicado a la muestra de Rodríguez, el laboratorio explicó que este se desarrolló de la siguiente manera:

“Resulta relevante señalar que el 24 de junio de 2026 se realizó el primer análisis de la muestra por el Especialista 1, utilizando el cromatógrafo 1, el cual arrojó un resultado positivo.

Posteriormente, con el objetivo de evaluar la robustez del proceso, el 8 de julio de 2026, transcurridos 10 días hábiles, se efectuó un nuevo análisis sobre la misma muestra, aplicando la misma metodología utilizada en la evaluación inicial, incluyendo el pesaje de la muestra y la totalidad del proceso de extracción. Este procedimiento fue ejecutado por el Especialista 2, utilizando un equipo distinto (cromatógrafo 2). Este segundo análisis confirmó los resultados positivos obtenidos previamente.

En consecuencia, el resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentos distintos y bajo la misma metodología analítica, lo que demuestra la confiabilidad, reproducibilidad y robustez del procedimiento aplicado“.