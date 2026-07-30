La Oreja de Van Gogh regresa a Chile: Revisa cuándo parte la venta de entradas y sus precios

Durante este jueves se confirmó el regreso de La Oreja de Van Gogh a Chile con un recital en el marco de su gira Tantas Cosas que Contar Tour.

La fecha del show quedó fijada para el 26 de marzo de 2027, en el Movistar Arena de la Región Metropolitana.

Este regreso es junto a la vocalista Amaia Montero, quien está de vuelta en la banda.

Revisa las fechas de venta y los precios

La venta de los boletos se realizará a través de la plataforma de Puntoticket.

Comenzará el 4 de agosto a las 11:00 horas con una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella, quienes tendrán un descuento ingresando los 6 primeros dígitos de la tarjeta, pero además deberán pagar con ella.

Mientras que la venta general será el 6 de agosto a las 11:01, donde se podrán comprar hasta 6 boletos por compra.

Las ubicaciones y precios —junto al cargo por servicio sin descuento— son los siguientes:

Primeras filas $294.375

Diamante $264.938

Platinum $217.838

Platea Zafiro $194.288

Golden $158.963

Platea Royal $111.863

Platea Baja $94.200

Silver $82.425

Platea Alta $64.763

Tribuna $47.100

Movilidad reducida o acompañante: $47.100