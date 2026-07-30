Presidente de Codelco rechaza propuesta de privatización: “No estamos en esa idea”

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, se pronunció sobre los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien sugirió discutir sobre la privatización de la estatal.

El presidente de Republicanos dijo que luego del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, “lo que debiera venir es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, afirmó en una entrevista a La Tercera.

Al respecto, Fontaine señaló que “como he dicho desde que asumí, nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye una privatización“, dijo en una publicación de su cuenta de X.

“Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea“, añadió.

El presidente de la cuprífera manifestó que “nuestro objetivo es que Codelco recupere su liderazgo, para lo cual debemos ordenar la casa con más seguridad y transparencia, mejorar sus flujos con mejores formas de operar y menores costos, priorizar inversiones, evaluar la venta de activos para disponer de más fondos para invertir y ampliar las alianzas público-privadas”.

Como he dicho desde que asumí, nuestro plan de recuperación de @CodelcoChile no incluye ninguna privatización. Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea. — Bernardo Fontaine (@berfontaine) July 30, 2026



La propuesta del timonel republicano generó un extenso debate. Incluso, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), argumentó que “privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional”.