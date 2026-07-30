Minsal solicita renuncia a seremi de Salud de Arica tras polémica por ofertas laborales dirigidas a “republicanos o hijos de republicanos”

La tarde de este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó que solicitó la renuncia de la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec.

La salida se da tras la polémica generada por mensajes en los que la autoridad establecía un vínculo con el Partido Republicano como requisito para postular a un cargo en la repartición.

En un comunicado, la cartera agradeció “la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión” y reafirmó “su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública“.

Su salida se suma a otros cambios registrados en las autoridades regionales durante la actual administración. Con Kepec, un total de 31 seremis han dejado el Gobierno de José Antonio Kast por distintas razones.

La polémica

La decisión se conoció luego de que durante esta misma jornada se filtraran mensajes de un grupo de WhatsApp del Partido Republicano, en los que Kepec reclutaba tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio para incorporarse a la Seremi de Salud.

“Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, les comento necesidad en mi Servicio Seremi de Salud a 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto de LabSal”, señalaba uno de los mensajes difundidos.

En el mismo texto, la entonces autoridad regional agregaba: “Republicano o hijo/a de republicano, por favor, enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”.