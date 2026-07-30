Chile y Venezuela anuncian hoja de ruta para normalizar relaciones bilaterales: Partirá con la reactivación de vínculos consulares

El Gobierno de Chile y el Gobierno de Venezuela anunciaron este jueves el inicio de una hoja de ruta para avanzar hacia la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales“, en una primera señal de acercamiento entre ambos países.

De acuerdo con lo informado por la Cancillería, en una primera etapa ambos gobiernos acordaron “reactivar las relaciones consulares“, medida que apunta a avanzar posteriormente hacia una “reanudación plena de los vínculos bilaterales”.

El objetivo de esta decisión es “asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos“, según detallaron desde la cartera en un comunicado.

El anuncio supone un primer movimiento para recomponer la relación entre Santiago y Caracas, poniendo el foco inicialmente en la atención de los ciudadanos de ambos países y en la recuperación de los canales consulares.

“Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, agregaron desde Cancillería.

Finalmente, cerraron afirmando que “Chile y Venezuela ratifican que este proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional”.

Presidente Kast valora reanudación de relaciones

El presidente José Antonio Kast destacó el acuerdo, valorando “la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente, desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, agregó.