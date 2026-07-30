Chile y Venezuela anuncian hoja de ruta para normalizar relaciones bilaterales: Partirá con la reactivación de vínculos consulares

El Gobierno de Chile y el Gobierno de Venezuela anunciaron este jueves el inicio de una hoja de ruta para avanzar hacia la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales“, en una primera señal de acercamiento entre ambos países.
De acuerdo con lo informado por la Cancillería, en una primera etapa ambos gobiernos acordaron “reactivar las relaciones consulares“, medida que apunta a avanzar posteriormente hacia una “reanudación plena de los vínculos bilaterales”.
El objetivo de esta decisión es “asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos“, según detallaron desde la cartera en un comunicado.
El anuncio supone un primer movimiento para recomponer la relación entre Santiago y Caracas, poniendo el foco inicialmente en la atención de los ciudadanos de ambos países y en la recuperación de los canales consulares.
“Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, agregaron desde Cancillería.
Finalmente, cerraron afirmando que “Chile y Venezuela ratifican que este proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional”.
Presidente Kast valora reanudación de relaciones
El presidente José Antonio Kast destacó el acuerdo, valorando “la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.
“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente, desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, agregó.
🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast y reanudación de relaciones bilaterales con Venezuela: “Este acuerdo nos permite avanzar en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”
Más información en 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/ooGUcuamRH
— CNN Chile (@CNNChile) July 30, 2026
Lo más leído
- Restricción vehicular para este viernes 31 de julio: ¿Qué patentes tienen prohibido circular?
- Coquimbo no realizará la Pampilla 2026: Municipio destinará recursos a la reconstrucción
- Muere joven de 16 años tras riña entre estudiantes: Superintendencia de Educación ingresa denuncia de oficio
- "Transgrede todo protocolo": Exsubsecretario Rodríguez rechaza la versión del laboratorio donde se realizó el test de drogas y afirma que no le atribuía la "condición de consumidor"
- Atacama: Mineduc anuncia suspensión de clases este viernes en Freirina, Alto del Carmen y Huasco