Cambios de tránsito en Providencia por obras: Estas son las restricciones que habrá en la avenida Andrés Bello

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que desde este viernes 31 de julio habrá cambios de tránsito en la avenida Andrés Bello, de la comuna de Providencia, debido a obras de canalización de línea eléctrica subterránea.

Las alteraciones serán aplicadas desde las 23:00 horas de este 31 de julio, lo que implicará la reducción de la capacidad vial de la avenida Andrés Bello, entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar; también se pronostica que durarán cerca de 12 meses.

Desde TransporteInforma señalaron que “durante los trabajos se mantendrán dos pistas habilitadas por sentido y se aplicarán ajustes de circulación para resguardar la seguridad de peatones, conductores y usuarios del sector”.

Las obras serán ejecutadas por STM, empresa del Grupo Saesa, que estará a cargo de la instalación de una línea de transmisión subterránea de 2.6 kilómetros que conectará la futura subestación Providencia con la subestación Vitacura de Las Condes. Los trabajos permitirán fortalecer la capacidad y resiliencia del sistema eléctrico del sector nororiente de la capital.

¿Cuáles son los cambios en el tránsito?

Estas labores estarán concentradas en la línea divisoria central de las calzadas norte y sur de Andrés Bello. Las modificaciones en los sentidos de tránsito de calles, virajes y accesos son las siguientes:

Suspensión del viraje a la izquierda desde Av. Andrés Bello hacia Puente Los Leones. La alternativa de viraje será en Pedro de Valdivia y Padre Letelier.

Bucarest operará en un solo sentido hacia el norte, entre Avenida Andrés Bello y Providencia.

Antonio Bellet invertirá su sentido de circulación mientras duren las obras, solo en un tramo reducido y comprendido entre Doctor Carlos Charlin y Avenida Andrés Bello (Plazuela Alcalde Díaz Egaña).

Viraje de ingreso desde Avenida Andrés Bello al poniente para ingresar a Antonio Bellet al sur será modificado.

Tramo de Doctor Carlos Charlin en Plazuela Alcalde Díaz Egaña solo mantendrá tránsito al oriente.

