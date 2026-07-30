Temblor se percibe en el norte del país: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Un temblor de menor intensidad se percibió durante la tarde de este jueves en la zona norte del país.
¿Cuál fue la magnitud del temblor?
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 17:18 horas y alcanzó una magnitud de 3.9.
El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 63.99 kilómetros al sureste de Paihuana, en la Región de Coquimbo, a una profundidad de 220.85 kilómetros.
Hora Local: 2026/07/30 17:18:42, mag: 3.9, Lat: -30.34, Lon: -69.96, Prof: 220.85, Loc : 63.99 km al SE de Paihuano
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 30, 2026
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