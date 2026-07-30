Irán advierte a países europeos que no permitan a EE.UU. usar sus bases para lanzar ataques

(CNN) — Irán advirtió a dos países europeos que no permitan a Estados Unidos utilizar sus bases para lanzar posibles ataques contra la República Islámica.

En una conversación telefónica entre los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Chipre, el canciller iraní, Abbas Araghchi, subrayó “la necesidad de impedir que fuerzas hostiles utilicen bases militares extranjeras situadas en Chipre para llevar a cabo actos de agresión contra Irán”.

Añadió que si un Estado pone su territorio a disposición de otro para fines hostiles, ello “constituye una participación en un acto de agresión”.

El ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Constantinos Kombos, declaró que su gobierno había recibido garantías del Reino Unido de que las bases militares extranjeras ubicadas en Chipre no se utilizarían contra ningún país, incluido Irán, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

En otra conversación con la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova, Araghchi instó a su homóloga europea a reconsiderar la decisión del gobierno búlgaro de permitir que aviones militares estadounidenses utilicen una de sus bases para operaciones militares.

“Irán espera que el gobierno búlgaro reconsidere urgentemente su decisión”, afirmó el ministro iraní, advirtiendo que la República Islámica “no dudará en defender sus intereses nacionales y su seguridad frente a cualquier agresión o acto hostil, y que cualquier parte que participe de alguna manera en actos de agresión contra Irán asumirá la responsabilidad de las consecuencias”.

Antecedentes: este mes, el parlamento de Bulgaria aprobó una propuesta gubernamental para permitir al ejército estadounidense utilizar una base aérea en el país balcánico en apoyo a sus operaciones en Medio Oriente.

Irán ha denunciado a varios Estados árabes del Golfo, afirmando que permiten a Estados Unidos lanzar ataques contra Teherán desde las bases que poseen en sus territorios.