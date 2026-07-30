“Estoy angustiado”: Ministro de Agricultura advierte por posibles efectos de El Niño en infraestructura

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, mostró su preocupación por los estragos que podría ocasionar el fenómeno de El Niño los próximos meses, dado que en ese período, la producción agrícola avanzará progresivamente hacia su periodo de mayor desarrollo.

Esta preocupación se da luego de las intensas precipitaciones que afectaron a gran parte del país —desde la región de Atacama hasta Los Lagos— entre el 14 y el 21 de julio. Dicho fenómeno fue catalogado como uno de los más significativos durante ese mes en las últimas décadas, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El titular de Agricultura expresó que “a mí lo que me preocupa es lo que viene (…), lo que dicen los científicos es que este fenómeno del Niño no ha terminado“, señaló en Radio Universo.

“Si un episodio como el que vivimos se repite en el mes de noviembre (…), yo tendría que decir que eso va a ser catastrófico (…). Por eso es que estoy angustiado, te lo digo sinceramente“, recalcó el secretario de Estado.

Posibles daños a la infraestructura agrícola

Campos dijo que el nivel de afectación aumenta conforme los cultivos y las cosechas avanzan hacia sus etapas más productivas.

“Si un episodio como el que vivimos la semana pasada se repite en el mes de noviembre, por lo menos yo tendría que decir que eso va a ser catastrófico“, previno.

Tras esto, quien fue titular de la misma cartera entre 2000 y 2006, sostuvo que la emergencia climática podría impactar a la estructura agrícola y reconoció que el país tiene capacidades limitadas de cara a esta situación.

La autoridad afirmó que “ningún país está preparado para eso”.

“Lo único que espero, confío, ruego y hago mandas, si quieren, es que la infraestructura nuestra, cuando en su tiempo la construimos, se haya hecho de un modo tan resistente como para soportar aquello”, añadió.