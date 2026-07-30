Tras caso Bernarda Vera: Rabat cifra en 12 los casos con errores o duplicidades en nómina de detenidos desaparecidos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, afirmó que se han identificado 12 casos con errores o duplicidades en la nómina de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

La autoridad abordó el tema tras la confirmación de que Bernarda Vera, quien permaneció más de 50 años en el listado oficial, se encuentra con vida en Argentina.

“Hay más casos. En total son 12 casos: hay nueve que se refieren a personas incorrectamente incorporadas en este listado y hay otros que se refieren a situaciones de duplicidad”, señaló Rabat.

Las cifras entregadas por el ministro no implican que existan otros 12 casos similares al de Bernarda Vera. Según explicó, las inconsistencias consideran tanto personas que habrían sido incorporadas erróneamente como nombres registrados más de una vez.

En el caso de Vera, un examen realizado por el Servicio Médico Legal confirmó con una probabilidad superior al 99,9999% que la mujer localizada en Argentina correspondía a la profesora que figuraba como detenida desaparecida desde 1973.

Rabat llama a fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda

Consultado por el trabajo realizado durante la administración anterior para detectar el caso, Rabat descartó atribuirse el hallazgo y sostuvo que los antecedentes demuestran la necesidad de reforzar el Plan Nacional de Búsqueda.

“No me atribuyo ningún logro de ninguna naturaleza. Lo que hago es un llamado a que hay que fortalecer el Plan de Búsqueda”, manifestó.

El secretario de Estado explicó que el objetivo será aumentar la capacidad de análisis de los antecedentes y reconstruir la trayectoria histórica de cada persona incorporada en los informes oficiales.

“Fortalecer el Plan de Búsqueda significa también que haya una mayor cantidad de personas que puedan analizar la situación, la trazabilidad histórica de cada una de las personas que están en estos informes, y a eso nos vamos a abocar”, agregó.