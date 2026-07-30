Enap registra utilidades por US$ 579 millones a junio y suma cinco años y medio de ganancias consecutivas

Un repunte significativo de sus números operativos reportó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) al cierre de los primeros seis meses del año. La compañía estatal registró utilidades por US$ 579 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un alza de 82% en comparación con los US$ 318 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. Con este resultado, la firma encadena cinco años y medio con balances en terreno positivo, acumulando ganancias por US$ 2.537 millones entre 2021 y lo que va de 2026.
En el mismo tramo, el EBITDA consolidado de la petrolera alcanzó los US$ 974 millones, cifra que equivale a un crecimiento de 43% frente a los US$ 682 millones anotados a junio de 2025. Según detalló la firma, el desempeño financiero del periodo responde a una mayor venta de producción propia de mayor valor agregado, sumado a un escenario internacional más favorable en los precios de refinación, con aportes de sus operaciones en Ecuador, Egipto, Logística, Refinerías y Magallanes.
El gerente general de la compañía, Julio Friedmann, destacó que “los resultados financieros que hemos obtenido son una combinación de condiciones de mercado y mucho trabajo interno. Sería incorrecto con las trabajadoras y trabajadores de Enap, que son el motor de esta compañía, decir que solo son producto de márgenes favorables. Nuestro desafío inmediato y urgente es poner aún más fuerza para mejorar nuestra competitividad”. El ejecutivo agregó que el desempeño se sostiene en “una gestión que ha logrado una eficiente priorización de su mix de productos, optimizado sus costos logísticos, disminuido sus costos financieros netos derivados del proceso de reducción de deuda, junto con mejorar la disponibilidad operacional y capacidad productiva de las refinerías”.
En materia de aportes estatales, la administración confirmó que durante 2026 el Ministerio de Hacienda fijó un retiro de dividendos por US$ 593,5 millones, a los que se añaden impuestos pagados por cerca de US$ 100 millones a la fecha. En paralelo, la clasificadora internacional Fitch Ratings mantuvo la nota crediticia internacional de Enap en A- y la local en AAA, elevando además su perfil crediticio individual (Standalone Credit Profile (SACP)) de “b” a “bb-”, sustentado en la generación de caja y la reducción de sus pasivos financieros en US$ 1.350 millones desde 2022.
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