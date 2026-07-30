Operativo a nivel nacional permitió la detención de 48 sujetos que mantenían órdenes pendientes por delitos sexuales

Un total de 97 prófugos de la justicia fueron detenidos en el marco de un operativo focalizado en delitos sexuales que se realizó a nivel nacional.

Personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), junto a sus seccionales regionales, desarrolló durante el mes de julio el plan operativo nacional de captura de prófugos de la justicia vinculados a delitos sexuales.

Desde la institución señalaron que del total de arrestados, había 48 individuos que mantenían órdenes de detención pendientes por delitos sexuales, “constituyéndose en un importante resultado para la persecución de este tipo de ilícitos y el cumplimiento de resoluciones judiciales”.

En tanto, 71 de los aprehendidos presentaban reincidencias.

Asimismo, 92 de los arrestados son personas de nacionalidad chilena, y 89 son mayores de edad.

Carabineros indicó que con el procedimiento se reafirma el compromiso del SEBV y de la entidad para la “ubicación y captura de personas que evaden la acción de la justicia, priorizando en esta oportunidad a quienes mantienen órdenes de detención por delitos sexuales, considerando la especial gravedad de estos delitos y el impacto que generan en las víctimas”.