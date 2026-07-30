UEFA y sus 55 federaciones no jugarán torneos FIFA mientras siga en pie plan de inversión privada

La UEFA y sus 55 federaciones nacionales anunciaron que sus selecciones no participarán en competiciones organizadas por la FIFA mientras continúe vigente el proyecto que contempla incorporar inversionistas privados a una nueva estructura comercial del organismo.

La decisión fue comunicada este jueves después de una discusión entre las asociaciones europeas, que rechazaron por unanimidad la posibilidad de transferir participaciones vinculadas a los negocios de la Copa del Mundo y otros torneos.

“El Mundial no está a la venta”, afirmó la UEFA, que acusó a la FIFA de preparar una transformación de gran alcance sin realizar una consulta significativa con las instituciones encargadas de administrar el fútbol.

Selecciones europeas podrían quedar fuera de torneos FIFA

La organización europea indicó que ninguna de sus selecciones participará en competiciones de la FIFA mientras el proyecto continúe sobre la mesa.

La condición para revertir la medida es que la propuesta sea abandonada completamente y que la FIFA entregue garantías vinculantes de que sus torneos y su sistema de gobernanza no serán abiertos nuevamente a la propiedad privada.

La determinación podría afectar futuras competencias de selecciones, aunque el comunicado no detalla un calendario de torneos ni precisa cómo se aplicaría la decisión en cada caso.

La controversia se originó por el proyecto de crear FIFA Forward Enterprise, una filial controlada por la FIFA que concentraría los derechos comerciales y la operación de sus torneos, incluidos aspectos como transmisiones, patrocinios, entradas y licencias.

El plan contempla recaudar hasta US$4.200 millones mediante la venta de participaciones minoritarias y sin poder de control a inversionistas de largo plazo. La nueva filial tendría una valorización inicial cercana a los US$20.000 millones.

La FIFA asegura que conservaría el control de la compañía y mantendría exclusivamente las decisiones deportivas, regulatorias, de calendario y de formato de las competiciones. Los recursos obtenidos serían destinados a programas de desarrollo para sus 211 asociaciones afiliadas.

Para la UEFA, el ingreso de capitales externos provocaría que las decisiones sobre calendarios, formatos y organización de campeonatos quedaran condicionadas por las expectativas de rentabilidad de los inversionistas.

El organismo también acusó a la FIFA de presentar a las federaciones una elección forzada entre aceptar el proyecto o asumir sus consecuencias, calificando el proceso como una forma de presión incompatible con una conducción democrática del fútbol.

La FIFA, en cambio, sostiene que los eventuales inversionistas no tendrían funciones operativas ni participación en las decisiones deportivas. La puesta en marcha de la filial todavía requiere el respaldo de la mayoría de las asociaciones nacionales y las aprobaciones correspondientes del Consejo de la FIFA.