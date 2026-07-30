El retorno del fenómeno barroco: Contratenor Jakub Orliński regresa a Chile para presentarse en el Teatro Municipal de Viña del Mar

El reconocido contratenor polaco Jakub Orliński concretará su esperado regreso a los escenarios chilenos el próximo 18 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar. La presentación se enmarca en el desarrollo de su gira internacional “Beyond with Il Pomo d’Oro”, una producción presentada en el país por la Fundación Museo de la Moda que busca acercar la música lírica e histórica a nuevos públicos.

Consolidado como uno de los intérpretes más dinámicos y convocantes del panorama actual de la música clásica, Orliński ha logrado traspasar las fronteras del repertorio tradicional mediante una propuesta vocal e interpretativa única. Su etérea voz y carisma en escena le han permitido cosechar éxitos en las principales salas de concierto, grabaciones de estudio y festivales de Europa y Estados Unidos.

En esta oportunidad, el artista actuará acompañado por la prestigiosa orquesta de cámara Il Pomo d’oro, agrupación fundada en 2012 y reconocida internacionalmente por sus interpretaciones auténticas del periodo barroco y clásico. La orquesta está integrada por musicólogos y especialistas destacados en la práctica de la interpretación histórica, garantizando una ejecución de alta fidelidad técnica e histórica.

El recorrido académico y profesional de Orliński incluye un máster en la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia, su paso por la Academia de Ópera del Gran Teatro de la misma ciudad y estudios en The Juilliard School de Nueva York. Tras ganar múltiples certámenes internacionales de canto, su producción discográfica debut Anima Sacra fue galardonada con el premio Opus Klassik a la Grabación Vocal Solista, mientras que sus registros en vivo —como su interpretación de “Vedrò con mio diletto” de Antonio Vivaldi— acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Los boletos para el concierto fijado en la Ciudad Jardín ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.