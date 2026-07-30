¿Fin de los trenes antiguos en el Metro? Nuevo presidente de la empresa asegura que modelos NS-74 comenzarán a salir de circulación de cara a 2030

El pasado lunes 27 de julio, un incendio en un tren del Metro de Santiago en la estación Santa Isabel obligó a realizar un complejo operativo que afectó principalmente a la Línea 5 del transporte subterráneo.

Junto con dejar a siete personas lesionadas, la situación provocó retrasos en la operación durante la tarde de dicho lunes, pero también durante los días posteriores.

Esto provocó una disminución de la frecuencia de dicha línea y además generó que no se pudiera abrir la estación Santa Isabel hasta el cierre de esta edición.

En este contexto, en conversación con Diario Financiero, el nuevo presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey, aseguró que los trenes como el que se incendió el pasado lunes irán en retirada de cara a 2030.

“Lo importante es proveer de la confianza y de la tranquilidad a todos nuestros usuarios, ya que estos son trenes en general muy seguros”, añadió.

¿Cuál es el modelo afectado por la decisión? Se trata del NS-74, cuyos trenes continúan operando desde hace más de 50 años.

Dicho modelo inició el servicio del subterráneo en 1975 y por años fue el principal rostro del transporte capitalino.