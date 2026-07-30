¿Es el pellet más barato que el gas, la parafina y la electricidad?

Los datos apuntan a que sí. Según un estudio de la Fundación Energía para Todos (mayo 2026), el pellet es la opción más económica con un costo promedio de $243 por hora, frente a los ~$900 del gas natural y más de $1.100 de la electricidad. El mismo estudio destaca que es el único combustible con precios a la baja, disponible en todas las regiones e incluso en supermercados. Un estudio de Dictuc para la AGN concluye que la electricidad cuesta hasta un 45% más que el gas en Santiago. Con el pellet, la brecha es aún mayor.

¿Se puede usar una estufa a pellet en Santiago?

En Chile, comercializar estufas a pellet exige la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), requisito obligatorio para operar en todo el país. De forma permanente, las estufas a pellet certificadas están exceptuadas de la prohibición de calefactores a leña que rige en la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Solo en días de pre emergencia y emergencia ambiental, la prohibición se extiende también a los calefactores a pellet en toda la RM. (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, junio 2026)

¿Con qué frecuencia se decretan pre emergencias en Santiago?

El PPDA rige entre mayo y agosto, pero la mayoría de los días de invierno no registran episodios críticos. El estado diario del aire puede consultarse en airerm.mma.gob.cl.

¿Por qué importa la certificación SEC?

Para Amesti, primera empresa de estufas a pellet en obtener la certificación SEC, cumplir este estándar es el resultado de años de investigación, medición en laboratorio, e innovación y desarrollo continuo para dominar la combustión de la biomasa con calefactores de alta tecnología. El objetivo es una combustión optimizada que maximiza el aprovechamiento del combustible y minimiza las emisiones de material particulado al medioambiente al punto que estas se vuelven invisibles y neutras respecto del calentamiento global. El resultado: emisiones limpias, máxima eficiencia y menor gasto en combustible para las familias chilenas.

¿Calefaccionar con pellet es bueno para el medioambiente?

Sí. El pellet es biomasa de CO2 neutro: las emisiones de su combustión son reabsorbidas por los bosques en un ciclo natural cerrado. La Comisión Europea lo reconoce como fuente renovable porque, a diferencia de los combustibles fósiles, no añade carbono nuevo a la atmósfera. (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Chile)

¿Cuáles son las ventajas del pellet más allá del ahorro económico y el CO2 neutro?

El Ministerio de Medio Ambiente destaca que las estufas a pellet funcionan de forma totalmente automatizada: se encienden, apagan y autorregulan solas, sin necesidad de intervención del usuario. A eso se suma un calor limpio, sin malos olores ni riesgos y evacuación de gases contaminantes fuera del interior de la casa. Pero hay algo que ningún dato técnico captura del todo: el calor que reúne a la familia y amigos en torno al fuego. Para Amesti, ese es precisamente el propósito detrás de más de 40 años desarrollando equipos robustos y eficientes: que ese calor llegue a cada hogar chileno de forma limpia, accesible y sustentable.