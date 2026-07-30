Corte Suprema ordena tramitar demanda por despido injustificado y fuero maternal contra empresa

La Corte Suprema acogió un recurso de queja y ordenó al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago tramitar de manera íntegra una demanda que exige declarar la relación laboral, despido injustificado y la compensación del fuero maternal.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Cuarta Sala del máximo tribunal dejó sin efecto las resoluciones de primera instancia y de la Corte de Apelaciones de Santiago, las cuales habían declarado la caducidad de las acciones de la trabajadora al privarla de su derecho a acceder a la jurisdicción.

En su resolución, los magistrados establecieron que no es posible separar las pretensiones por despido del debate principal sobre la existencia del vínculo de trabajo.

Al ser acciones subordinadas a la determinación de la naturaleza de la relación laboral, la Sala Laboral determinó que el plazo aplicable corresponde a la prescripción general de dos años contemplada en el artículo 510 del Código del Trabajo y no a las reglas de caducidad.

“La judicatura recurrida incurrió en falta o abuso grave al aplicar lo dispuesto en los artículos 168 y 201 del Código del Trabajo, porque privó erróneamente a la demandante de su derecho a acceder a la jurisdicción“, sostuvo el fallo. Tras la decisión, el máximo tribunal ordenó citar a las partes a una audiencia preparatoria para reanudar el juicio.