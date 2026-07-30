Comienzan desvíos de tránsito en los alrededores de La Moneda por visita del presidente de Corea

Red Movilidad anunció que comenzaron los desvíos de tránsito en los alrededores del Palacio de La Moneda debido a la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.
Según informaron desde Presidencia, esta jornada estará “destinada a profundizar una relación estratégica sustentada en el libre comercio, la inversión, la cooperación científica y tecnológica, la seguridad, la defensa y el trabajo conjunto en materias antárticas y oceánicas”.
El mandatario junto al presidente José Antonio Kast mantendrán una reunión privada y otra ampliada, junto con la firma de cinco memorándums de entendimiento, una declaración conjunta a la prensa y un almuerzo oficial.
Desvíos de tránsito en el centro de Santiago
Los desvíos de tránsito son:
- Teatinos desviada en Catedral
- Agustinas desviada por Avenida Manuel Rodríguez
- Moneda desviada en San Antonio
- Alameda al oriente y poniente cerrada entre Avenida Manuel Rodríguez y Mac Iver
🔴⚪ATENCIÓN⚠ Se activan #desvíos en los alrededores del Palacio de La Moneda debido a la visita del Presidente de Corea.
➡️ Teatinos en Catedral
➡️ Agustinas por Av. Manuel Rodríguez
➡️ Moneda en San Antonio.
Además, la Alameda permanece cerrada en ambos sentidos entre Av.… pic.twitter.com/WTgFTokppM
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 30, 2026
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