Conexión Global llega a CNN en Español: Programa de CNN Chile se emitirá para toda Latinoamérica junto a Mónica Rincón

En el marco de una alianza estratégica para ampliar la oferta informativa hacia toda la región, CNN en Español y CNN Chile confirmaron el estreno de un nuevo espacio de análisis internacional titulado Conexión Global. El programa, conducido por la periodista Mónica Rincón y producido en conjunto por ambos equipos, debutará este sábado a las 19:30 horas (tiempo del este de Estados Unidos) y 19:30 horas de Chile. La propuesta televisiva busca conectar a las audiencias latinoamericanas mediante el análisis directo de la coyuntura política y social, sumando analistas de primer nivel y transmisiones en formato internacional.

Durante la presentación del espacio en transmisión en vivo, el periodista Mario González destacó el alcance que tendrá esta producción en la cartelera del canal. “CNN aumenta su oferta para el auditorio de toda América Latina y en esta ocasión estamos agregando un nuevo programa a la cartelera a partir de este sábado (…) vamos a presentarle Conexión Global. Este programa es producido en conjunto con nuestros colegas de CNN Chile”, afirmó González al introducir a la conductora del proyecto.

Por su parte, la periodista Mónica Rincón detalló las motivaciones y el eje editorial que guiarán las emisiones semanales de la nueva apuesta, enfatizando en la necesidad de ofrecer contexto certero ante la complejidad de los sucesos internacionales. “Como equipo a CNN Chile estamos muy contentos de hacer esta conexión global, comenzar con este programa que tiene como idea justamente conectar a las audiencias, explicar en simple lo que es complejo e ir dando cuenta de la actualidad internacional con un énfasis especial en nuestra querida América Latina (…) y tener dos analistas cada fin de semana, uno acá en Chile, que hay muchos y muy buenos, y otros en el país, ojalá, donde se estén desarrollando los hechos que nos interesa profundizar y explicar”, explicó Rincón.

Asimismo, la comunicadora adelantó los contenidos de la primera entrega, revelando que estará enfocada en la compleja coyuntura política peruana tras la llegada al poder de la mandataria electa Keiko Fujimori. “El primer capítulo queremos dedicarlo a Perú, nueva presidenta, la primera que llega a las urnas, la primera mujer a través de las urnas (…) queremos concentrarnos en Perú, cuáles son las razones que llevaron a Keiko Fujimori a ganar la presidencia en una elección tan estrecha, cuáles son los desafíos de Perú, porque cuando hablamos de un país de América Latina o de Iberoamérica, muchas veces estamos hablando de todos o de desafíos comunes”, señaló la profesional. En esa línea, la conductora añadió que durante el estreno se revelará parte de una entrevista realizada a la propia mandataria en el marco del traspaso de mando del presidente de Chile, José Antonio Kast.

Frente al fenómeno de las noticias falsas y la desinformación en plataformas digitales, Rincón abordó el rol diferenciador de los medios profesionales. “Hay tanta información y tanta desinformación en las redes sociales, pero la gracia justamente y lo que nos caracteriza como CNN en español y CNN Chile es que son tres letras (…) que son garantías de independencia, confiabilidad, datos chequeados y todo ese prestigio que se lo ha ganado esta cadena a lo largo de décadas”, sostuvo la periodista, concluyendo que “nosotros no queremos construir ni mostrarles espejos, queremos construir, como siempre en CNN, ventanas, crear puentes de comunicación, entregarles más información certera, chequeada y escoger a los mejores analistas en cada país”.

El programa Conexión Global se grabará íntegramente desde Chile y será emitido todas las semanas por ambos canales y las plataformas oficiales de CNN.