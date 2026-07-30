Sepúlveda acusa diagnóstico “prematuro” del ministro Campos: “Fue un balde de agua fría para los agricultores”

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda cuestionó la evaluación inicial realizada por el ministro de Agricultura, Gabriel Campos, sobre los daños que dejaron los recientes sistemas frontales en el sector agrícola.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria sostuvo que la información recogida directamente desde los productores muestra un escenario más complejo que el planteado inicialmente por el Ejecutivo.

“Yo creo que el escenario es gravísimo. Tenemos complicaciones muy importantes y no coincido con lo que plantea el ministro de Agricultura”, afirmó.

Sepúlveda mencionó daños en infraestructura de riego, bocatomas, parrones, frutales y hortalizas, además de afectaciones en sistemas productivos relevantes para distintas regiones, como la industria pisquera.

“Fue un balde de agua fría”

La senadora cuestionó que Campos haya relativizado inicialmente la magnitud de las pérdidas y señalado que existían ciertos grados de normalidad en el sector.

“El diagnóstico prematuro que hizo el ministro fue un balde de agua fría para muchos agricultores y para la zona en general”, sostuvo.

Según explicó, los antecedentes que ha recibido desde el territorio son “absolutamente distintos” a la evaluación realizada por la autoridad.

“Estamos recibiendo información directa de las personas afectadas”, señaló.

Ante esta situación, la Comisión de Agricultura del Senado fue convocada de manera extraordinaria para escuchar a los productores y contar con un catastro más preciso.

“Necesitamos números, no solo de afectación de agricultores y de hectáreas, sino también cuánto significa esto desde el punto de vista económico, para ver cuáles son las ayudas que deberíamos incorporar”, explicó.

Sepúlveda advirtió que la emergencia todavía no ha terminado y que los pronósticos de nuevos sistemas frontales durante agosto podrían agravar las pérdidas.

La parlamentaria explicó que los suelos ya se encuentran saturados, por lo que precipitaciones de características similares representarían un riesgo adicional para los cultivos y la infraestructura.

“Tenemos que tener una doble preocupación: por lo que está ocurriendo actualmente y por lo que va a ocurrir también en agosto”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el catastro deberá actualizarse de manera permanente debido a que los daños podrían seguir aumentando durante las próximas semanas.

Cuestionamientos a los recursos disponibles

La senadora también puso en duda que los apoyos anunciados a través de INDAP sean suficientes para enfrentar la emergencia.

Según afirmó, el organismo sufrió una reducción presupuestaria superior al 5%, mientras que la Comisión Nacional de Riego tendría escasos recursos para ejecutar nuevas obras.

“INDAP es una institución de alto prestigio, muy importante en el agro chileno, pero hoy día no tiene los recursos para enfrentar esta situación”, sostuvo.

Sepúlveda también criticó que el Gobierno no incorporara recursos inmediatos para las regiones afectadas durante la tramitación de la megarreforma y que la entrega de fondos se postergara para la discusión del Presupuesto 2027.

“Nos perdimos una oportunidad de poder ayudar ahora, no en el presupuesto de 2027, a los agricultores”, afirmó.

Finalmente, calificó esa decisión como “un error estratégico” y una falta de sensibilidad hacia un sector que, según remarcó, es fundamental para las exportaciones y la seguridad alimentaria del país.