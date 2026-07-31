Este viernes comienza el pago del Bono de Recuperación entre Atacama y Coquimbo a familias afectadas por las lluvias

A partir de este viernes 31 de julio comenzará el pago del Bono de Recuperación de Enseres para las personas afectadas por el sistema frontal que comenzó el pasado 14 de julio entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Se trata de una ayuda económica entregada por el Estado que podrá ser recibida solo una vez si la vivienda y/o enseres resultaron con daños.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó ayer que entre Atacama y Los Ríos el beneficio será otorgado a 12.017 hogares, que “se suma al pago de este bono que ya se hizo en la comuna de Penco y que benefició a 70 hogares“.

“De este pago que se realizará mañana (viernes 31 de julio), 2.048 hogares pertenecen a la Región de Atacama y 2.722 hogares pertenecen a la Región de Coquimbo”, agregó.

Cabe destacar que la ayuda será por tramos de acuerdo al nivel de afectación, el cual fue identificado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). A continuación se detallan los montos:

Afectación baja: $375.000.

Afectación media: $750.000.

Afectación media alta: $1.125.000.

Afectación alta: $1.500.000.

¿Cómo se cobra el Bono de Recuperación?

Según detalló Chile Atiende, el Bono de Recuperación se recibe por una única vez y es entregado al jefe o jefa de hogar del grupo familiar a través de la Cuenta RUT del Banco Estado.

Si no se tiene Cuenta RUT, se puede cobrar en efectivo acudiendo a una sucursal de Banco Estado, presentando la cédula de identidad.

Para que el bono sea otorgado, previamente se debe aplicar la Ficha Básica de Emergencia, por lo que no es postulable.

Si se trata de una persona migrante, debe contar con RUN chileno vigente para recibir el pago.