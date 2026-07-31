Nuevo sistema frontal golpea Valparaíso: esperan hasta 40 mm y ráfagas de 70 km/h este viernes

Un nuevo sistema frontal comenzó a afectar este viernes a la Región de Valparaíso, con precipitaciones que podrían acumular entre 25 y 40 milímetros y ráfagas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora.

El evento tendría su mayor intensidad durante la mañana y parte de la tarde, con pulsos de lluvia concentrados en periodos breves y condiciones de viento con características de temporal en sectores del borde costero.

Además, se mantiene la posibilidad de marejadas y de afectaciones asociadas a la caída de árboles, desprendimiento de elementos y cortes de suministro eléctrico.

Lluvias podrían continuar hasta el domingo

La meteoróloga y jefa coordinadora de Meteored, Pamela Henríquez, explicó en entrevista con Radio Bío Bío que las precipitaciones comenzarían a perder intensidad durante la tarde de este viernes.

Sin embargo, el sistema continuaría generando lluvias intermitentes durante el fin de semana, con otros 15 milímetros de agua acumulada y hasta 10 centímetros de nieve en sectores cordilleranos.

Aunque el frente sería menos intenso que los registrados durante las semanas anteriores, las autoridades mantienen el monitoreo debido a la saturación de los terrenos y los daños provocados por las lluvias recientes.

Senapred mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva para reforzar la vigilancia y coordinación de los organismos que integran el sistema regional de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con la evaluación de Sernageomin, existe una probabilidad moderada de remociones en masa en sectores del litoral y una posibilidad baja en la cordillera de la Costa, los valles precordilleranos, la precordillera y la cordillera.

El organismo recomienda evitar quebradas, laderas inestables y sectores donde se hayan registrado deslizamientos, además de mantenerse informado mediante los canales oficiales ante eventuales cambios en las alertas.