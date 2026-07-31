“Esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión”: Ministro Rau y desempleo de 9,4% del trimestre abril-junio

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó la cifra de desempleo del trimestre abril-junio 2026.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), dando a conocer que la tasa de desocupación del trimestre móvil se ubicó en 9,4%.

La cifra muestra un incremento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, a raíz del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), que fue mayor a la de las personas ocupadas (0,9%).

Asimismo, “las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%)”.

En ese sentido, Rau afirmó que “la cifra muestra una tasa nacional de desempleo de 9,4%, igual cifra que la medición anterior”.

“Esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión, porque en el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer. De hecho, la tasa de desempleo en el caso de las mujeres se redujo de 10,5 a 10,4%, y en los jóvenes un punto al 23,6%”, agregó.

Además, aseguró que en el Gobierno “nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral. Tenemos una agenda potente con la Ley de Reconstrucción Nacional, la agenda laboral y el modo empleo”.