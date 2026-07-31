EE.UU. emite pasaporte con la imagen de Trump por los 250 años del país

Estados Unidos comenzó a emitir una edición conmemorativa de su pasaporte que incluye una imagen del presidente Donald Trump en la portada interior.

El documento, denominado Patriot Passport, fue diseñado con motivo del aniversario número 250 de la independencia del país y mantiene la misma validez, requisitos y medidas de seguridad que un pasaporte convencional.

La imagen muestra a Trump con gesto serio, inclinado sobre el escritorio Resolute, acompañada por la firma del mandatario.

Inicialmente, la edición solo estaba disponible para quienes realizaban el trámite en la oficina de pasaportes de Washington. Tras recibir miles de consultas, el Departamento de Estado anunció que distribuirá otros 250.000 ejemplares mediante jornadas presenciales en distintas ciudades.

Estados Unidos comenzó a emitir una edición conmemorativa de su pasaporte que incluye una imagen del presidente Donald Trump en la portada interior.

El documento, denominado Patriot Passport, fue diseñado con motivo del aniversario número 250 de la independencia del país y mantiene la misma validez, requisitos y medidas de seguridad que un pasaporte convencional.

La imagen muestra a Trump con gesto serio, inclinado sobre el escritorio Resolute, acompañada por la firma del mandatario.

Inicialmente, la edición solo estaba disponible para quienes realizaban el trámite en la oficina de pasaportes de Washington. Tras recibir miles de consultas, el Departamento de Estado anunció que distribuirá otros 250.000 ejemplares mediante jornadas presenciales en distintas ciudades.