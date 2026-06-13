Ministro Arrau por muerte de “Niño Guerrero”: “La caída de un líder no significa el fin” del Tren de Aragua

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reaccionó a la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en distintos países de la región.

El secretario de Estado calificó el hecho como un golpe importante contra la estructura criminal, aunque advirtió que su impacto no debe interpretarse como el término de la organización.

“La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente”, señaló Arrau en una publicación en X.

La muerte de Guerrero fue informada inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el líder criminal fue abatido en una operación del Comando Sur estadounidense coordinada con autoridades venezolanas.

La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente. Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades… https://t.co/7fPJJiea9X — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 13, 2026

Posteriormente, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela confirmó que Guerrero murió durante un operativo en el estado Bolívar, en el sureste del país, tras enfrentamientos con integrantes de estructuras criminales

Arrau valoró la cooperación entre ambos países y la vinculó con los esfuerzos regionales contra el crimen organizado. “Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas”, afirmó.

El ministro agregó que esta acción “se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas”.

Sin embargo, “la caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado”.