Tras amenaza de tiroteo: Reportan que Instituto Nacional tendrá clases online la próxima semana

El pasado viernes, se suspendieron las clases presenciales en el Instituto Nacional debido a múltiples y graves amenazas de tiroteo recibidas por funcionarios mediante mensajes de texto y videos con material balístico.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro y la Seremi de Educación determinaron que el establecimiento no cuenta con condiciones de normalidad, por lo que las actividades académicas se realizarán en modalidad online desde este lunes hasta el próximo jueves, conectando luego con las vacaciones de invierno.

La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público. La hipótesis principal vincula los amedrentamientos con represalias de estudiantes expulsados recientemente. Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del SLEP y acusó negligencia en los procesos disciplinarios, señalando que “por falta de acción, probablemente intencional del SLEP, este alumno expulsado vuelve al Instituto Nacional”. La medida telemática causó sorpresa en el cuerpo docente, dado que el recinto no había adoptado suspensiones de esta magnitud ante episodios previos de violencia escolar.

Desde el ámbito legislativo y gremial, la senadora Yasna Provoste criticó la respuesta del Ejecutivo frente a la crisis de seguridad escolar, manifestando que “el Gobierno desechó esa posibilidad” de implementar un acuerdo transversal. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó el hecho de “gravísimo” y urgió a abordar la problemática de fondo en los colegios chilenos.