PDI realiza allanamientos en Lota y Coronel: Hay más de 20 detenidos y armas incautadas

Más de 20 personas fueron detenidas durante un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en las comunas de Lota y Coronel, en la Región del Bío Bío.

La diligencia apuntó a estructuras vinculadas a la venta y distribución de drogas en distintos sectores de ambas comunas.

El procedimiento se realizó durante las últimas horas e incluyó allanamientos simultáneos, despliegue de equipos policiales y el apoyo de un helicóptero.

Según los primeros antecedentes, las diligencias permitieron incautar drogas, armas, municiones y dinero en efectivo que será periciado en el marco de la investigación.

En Lota, la intervención se concentró en más de 30 viviendas.

De acuerdo con información preliminar, en esa comuna fueron detenidas 15 personas, entre ellas un menor de edad.

La investigación apuntaría a una banda dedicada a la comercialización de drogas y que, según los antecedentes policiales, mantenía atemorizados a vecinos del sector.

De forma paralela, detectives desarrollaron otro operativo en Coronel, donde el tribunal autorizó el ingreso y registro de más de 10 domicilios.

En esa comuna se informó la detención de seis personas, indagadas por su presunta participación en una organización dedicada a la distribución de sustancias ilícitas en distintos puntos de la ciudad.

Los elementos incautados durante los allanamientos serán incorporados a la investigación para determinar su origen, uso y eventual vinculación con los imputados.

Entre ellos se cuentan armas, municiones, droga y dinero en efectivo, presuntamente asociado al comercio ilegal de sustancias.