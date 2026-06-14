Conductor queda en prisión preventiva tras persecución y atropello a carabinero en Camino La Pólvora

Un conductor quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por un procedimiento policial que dejó a un carabinero con lesiones graves en Valparaíso.

El hecho ocurrió durante un operativo desarrollado en el sector de Ruta La Pólvora, tras una denuncia inicial por agresión contra una mujer en Placilla de Peñuelas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el caso comenzó cuando una mujer pidió ayuda luego de ser atacada presuntamente por su expareja.

Tras esa denuncia, Carabineros inició un despliegue para ubicar al sospechoso, quien se habría desplazado en una camioneta por distintos puntos de la comuna.

El operativo se concentró en el Camino La Pólvora, donde personal policial intentó interceptar el vehículo. En ese contexto, uno de los funcionarios fue atropellado y resultó con lesiones calificadas como graves.

Debido a su estado, fue trasladado hasta Santiago para recibir atención médica especializada.

Tras el procedimiento, el conductor fue detenido y puesto a disposición del tribunal.

En la audiencia de formalización, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias para establecer la dinámica de los hechos y las responsabilidades penales correspondientes.

La investigación deberá determinar las circunstancias de la agresión denunciada por la mujer, el posterior desplazamiento del imputado y el atropello del funcionario policial.

El caso también generó desvíos y cortes de tránsito en sectores vinculados al operativo, debido al trabajo de emergencia y las diligencias policiales.