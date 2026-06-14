Incendio en Cerrillos obliga a evacuar más de 20 personas

Durante este domingo se dio a conocer un incendio estructural en una planta procesadora de neumáticos en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, emergencia que decretó una tercera alarma pública y obligó la evacuación preventiva de 21 personas ante el riesgo de propagación.

Según lo informado por Radio Biobío, el siniestro ocurrió en la intersección de Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda, lugar hasta donde se trasladó la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Maipú con el apoyo de la dotación del Metropolitano Sur, generando una columna de humo visible desde diferentes puntos de Santiago.

La administración local sospecha del origen del fuego. El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, señaló que “como alcalde no descarto intencionalidad. Es muy raro que existan dos focos simultáneos en distintos puntos de la empresa”, detallando que las llamas se iniciaron en el sector del control de cámaras de seguridad. En tanto, personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) catastró el perímetro para coordinar la asistencia municipal a los residentes de los inmuebles colindantes.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Germán Codina, solicitó interrumpir el tránsito en Camino a Melipilla, entre Suiza y Américo Vespucio, para facilitar el paso de los camiones aljibes de los equipos de emergencia. “No lo utilice al menos durante las próximas horas”, indicó la autoridad, precisando que, aunque la columna de humo afectará a la provincia, Bomberos descartó peligro actual para las viviendas.